Ekzistenca e kompanive gjermane në rrezik

Me rritjen e shqetësimeve për çmimet e larta të energjisë në Gjermani, ekzistenca ekonomike e shumë kompanive gjermane është në rrezik më të madh këtë muaj në krahasim me muajin e kaluar.



Sipas një sondazhi me 1.100 kompani nga Shoqata Gjermane e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (BVMW), 52 për qind e kompanive në vend mendojnë se asetet e tyre ekonomike kërcënohen nga çmimet e larta të energjisë.



Në sondazhin e Shoqatës në gusht, 42 për qind e kompanive e kanë konsideruar ekzistencën e tyre si të kërcënuar nga rritjet e larta të çmimeve në tregjet e energjisë si rezultat i luftës Rusi-Ukrainë.



Markus Jerger, kryetar i Bordit të BVMW-së, ka deklaruar se situata është përkeqësuar me krizën energjetike dhe shumë kompani janë të shqetësuara për asetet e tyre.



Jerger i ka kërkuar qeverisë federale të sigurojë ndihmë të shpejtë dhe të menjëhershme, duke rekomanduar 15 miliardë euro financime për kompanitë e vogla dhe të mesme.



Gjermania po përballet me një krizë energjetike të shkaktuar nga vendimi i Moskës për të ndaluar rrjedhën e gazit përmes gazsjellësit Rrjedha Veriore 1.



Teksa shqetësimet e shkaktuara nga lufta në rajon vazhdojnë të rëndojnë mbi furnizimet me energji, qeveria gjermane po përpiqet të mbajë në lëvizje rrotat e industrisë, dritat e ndezura dhe shtëpitë të ngrohta këtë dimër.



Sipas ekonomistëve, ekonomia gjermane do të përballet me disa sfida për muajt e ardhshëm për shkak të krizës energjetike. Çmimet e larta të energjisë po bëjnë që konsumatorët të humbasin fuqinë blerëse dhe ta bëjnë prodhimin jofitimprurës për shumë kompani.