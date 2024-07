Fidan: Ata që duartrokasin Netanyahun janë përkrahës të një vrasësi

"Ata që duartrokitën Netanyahun hynë në histori si mbështetës të një krimineli gjakatar dhe i gjithë njerëzimi dëshmoi një pamje në të cilën busulla morale është zhdukur plotësisht. Ata që marrin forcë nga drejtësia e tyre, jo nga brohoritja dhe që presin me durim ditën kur drejtësia të jetë e kënaqur, ajo me siguri do të fitojë”.