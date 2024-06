Gjermani, fillojnë emocionet e "EURO 2024"

Tifozët kanë filluar të përjetojnë emocionet e turneti para Kampionatit Evropian të Futbollit "EURO 2024", hapja e të cilit do të zhvillohet nesër nën organizimin e Gjermanisë. Turneu, i cili është organizimi më i rëndësishëm i futbollit në nivelin e ekipeve kombëtare të Evropës, do të nisë nesër me ndeshjen Gjermani-Skoci që do zhvillohet në stadiumin "Allianz Arena" në Mynih.