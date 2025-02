Gjermania kërkon që Evropa të përfshihet në bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë

Sipas tij, ende nuk është e qartë se si do të vazhdojnë negociatat e paqes në Ukrainë dhe më e rëndësishmja, cilat do të jenë rezultatet e negociatave. "Gjëja e trishtueshme është se administrata e Trumpit tashmë i ka bërë lëshime të qarta Putinit përpara fillimit të negociatave. Nga këndvështrimi im, do të kishte qenë më mirë anëtarësimi i mundshëm i Ukrainës në NATO ose humbja e mundshme e territorit të vendit të diskutohej vetëm në tryezën e negociatave", tha Pistorius.