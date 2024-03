Gjermania: më shumë ndihma për Gazën është "prioriteti ynë i madh politik"

Qeveria gjermane tha të hënën se ofrimi i ndihmës humanitare më të nevojshme urgjente për njerëzit në Gaza është "prioriteti i saj i madh politik".



Berlini “po punon intensivisht për të siguruar që më shumë ndihma humanitare të arrijë popullin e Gazës. Është prioriteti ynë i madh politik që më shumë ndihma humanitare të vijë në Gaza”, tha zëvendëszëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Christian Wagner para përfaqësuesve të mediave në Berlin.



I pyetur për vendimin e Izraelit për të penguar agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë, ose UNRWA, të operojë në Gazën veriore, Wagner u përgjigj ndërsa nuk mund të jepte ende asnjë vlerësim, "çdo lajm që të jep përshtypjen se ndihma humanitare tashmë e pamjaftueshme po reduktohet përsëri, sigurisht që nuk është një gjë e mirë.”



Izraeli kishte informuar Komisarin e Përgjithshëm të UNRWA Philippe Lazzarini gjatë fundjavës se ata nuk do të miratonin më asnjë karvanë ushqimore të UNRWA-së në veri.



"Kjo është e tmerrshme dhe e qëllimshme, pengimi i ndihmave për shpëtimin e jetës gjatë një kohë urie të shkaktuar nga njeriu," paralajmëroi Lazzarini në platformën e mediave sociale X.



Izraeli ka akuzuar 12 nga 30.000 punonjësit e UNRWA-s për përfshirje në sulmin ndërkufitar të 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas. Disa vende perëndimore, përfshirë ShBA-në, pezulluan fondet e tyre për agjencinë e OKB-së për refugjatët në pritje të hetimeve mbi akuzat izraelite.



BE-ja, Kanadaja dhe Suedia, megjithatë, më vonë njoftuan se do të vazhdonin me financimin për UNRWA pasi Izraeli nuk ka paraqitur ende ndonjë provë publike për të mbështetur pretendimet e tij.



UNRWA u krijua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së më shumë se 70 vjet më parë për të ndihmuar palestinezët që u zhvendosën me forcë nga toka e tyre. Agjencia ofron mbështetje thelbësore për miliona refugjatë palestinezë në Rripin e Gazës, Bregun Perëndimor, Jordani, Liban, Siri dhe zona të tjera ku jetojnë një numër i madh i palestinezëve të regjistruar.



Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë gjermane Steffen Hebestreit paralajmëroi Izraelin kundër një ofensive ushtarake tokësore në Rafah, në jug të Gazës, por ndryshe nga ShBA-ja, përjashtoi pasojat e mundshme politike për Tel Avivin nëse vendos të sulmojë qytetin.



Izraeli ka zhvilluar një ofensivë ushtarake vdekjeprurëse në Gaza që nga një sulm ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas, në të cilin u vranë rreth 1.200 izraelitë. Më shumë se 32.200 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe mbi 74.500 janë plagosur në mes të shkatërrimit në masë dhe mungesës së nevojave të ndryshme.