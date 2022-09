Gjermania paralajmëroi mungesë gazi gjatë dimrit

Rregullatori i rrjetit energjetik të Gjermanisë të enjten paralajmëroi për mungesat e gazit këtë dimër dhe pranoi se qëllimi i qeverisë për të rritur kapacitetin e magazinimit në 95 për qind deri më 1 nëntor është i paarritshëm.



Presidenti i Bundesnetzagentur Klaus Mueller tha për portalin t-online se konsumi i gazit do të rritet ndjeshëm në vjeshtë, gjë që do ta bëjë shumë më të vështirë arritjen e objektivave të vendosura nga qeveria.



“Nuk mendoj se do të jemi në gjendje të përmbushim objektivat e ardhshëm të magazinimit aq shpejt sa i pari. Të arrijmë 85 për qind deri më 1 tetor nuk është e pamundur, por është shumë ambicioze, sepse do të ngrohemi me gaz. Në të gjitha skenarët, humbasim qëllimin prej 95 për qind të mbushjes së depove deri më 1 nëntor. Vështirë se do ta arrijmë këtë”, tha ai.



Qeveria gjermane filloi zbatimin e planeve emergjente muajin e kaluar për të kursyer gazin për dimrin e ardhshëm, mes shqetësimeve se Rusia mund të ndërpresë plotësisht furnizimet në Evropë.



Gjermania ka rreth 23 miliardë metra kub rezerva gazi dhe niveli aktual i zënies është 77 për qind.