Gjykata bllokon urdhrin e Trumpit për shtetësinë e fëmijëve të imigrantëve

Boardman vendosi se urdhri ekzekutiv i Trumpit do ta shkelte amandamentin e 14-të të Kushtetutës së ShBA dhe do të ishte në kundërshtim me më shumë se një shekull precedentësh të detyrueshëm nga Gjykata e Lartë, si dhe me një traditë prej 250 vitesh të të drejtës për shtetësi me lindje në ShBA.