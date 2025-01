Gjykata në Korenë Jugore rrëzon kundërshtimin e presidentit Yoon për arrest

Yoon nuk i mbijetoi një vote shkarkimi më 14 dhjetor nga parlamenti dhe tani është në pritje të një gjyqi në Gjykatën Kushtetuese që do të përcaktojë nëse ai do të shkarkohet përfundimisht nga detyra ose do të rikthehet në detyrë, pas përpjekjes së tij të dështuar më 3 dhjetor për të vendosur ligjin ushtarak. Vendimi i gjykatës mund të zgjasë deri në gjashtë muaj.