Hamza Jusuf, myslimani i parë që do të udhëheqë Skocinë

Hamza Jusuf me origjinë pakistaneze, i cili ka shumë të ngjarë të emërohet Ministri i ri i Parë i Skocisë, do të krijojë histori kur të bëhet myslimani i parë dhe njeriu i parë me ngjyrë që do të udhëheqë qeverinë gjysmëautonome të Partisë Kombëtare Skoceze (SNP).