Inflacioni në Gjermani më i larti nga Lufta e Dytë Botërore

Norma e inflacionit në Gjermani u rrit në 10 për qind në shtator, duke arritur një nivel të ri më të lartë që kur zyra e statistikave ka të dhëna të krahasueshme. Inflacioni u nxit sidomos nga rritja e përshpejtuar e çmimeve të energjisë dhe e ushqimeve.

Në gusht, norma e inflacionit ishte 7.9 për qind. Vlerësimi për shtatorin tregon rritjen më të fortë të çmimeve që nga viti 1996 dhe fillimi i periudhës së të dhënave të krahasueshme, shkruan Reuters.

Në disa krahina federale, inflacion i tillë nuk është parë që nga vitet e 50-ta të shekullit të kaluar.

Çmimet e energjisë në shtator u rritën për 43.9 për qind, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë përllogaritjet e Destatis. Në gusht, ato u rritën me 35.6 për qind.

Është përshpejtuar edhe rritja e çmimit të ushqimeve, 18.7 për qind në shtator, nga 16.6 për qind në gusht.

Në bazë mujore, çmimet e konsumit u rritën me 1.9 për qind në shtator, pas rritjes me 0.3 për qind në muajin gusht.

Destatis thekson rritjen “e dukshme” të çmimeve të energjisë që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe rritjen “mbi mesataren” e çmimeve të ushqimeve, të cilën e lidh me një rritje prej 22.3 për qind të çmimeve të prodhimit në sektorin ushqimor.