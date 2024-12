Kancelari gjerman Scholz zhvillon vizitë të papritur në Kiev

"Me vizitën time këtu në Kiev, dëshiroj të shpreh solidaritetin tim me Ukrainën. Unë do të doja ta bëja të qartë këtu në terren se Gjermania do të mbetet mbështetësja më e fortë e Ukrainës në Evropë", tha Scholz, duke shtuar: "Ukraina mund të mbështetet te Gjermania. Ne themi atë që bëjmë dhe ne bëjmë atë që themi".