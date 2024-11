Katedralja Notre Dame do të rihapet pas zjarrit masiv 5 vjet më parë

Katedralja Notre Dame në Paris, e dëmtuar rëndë nga një zjarr shkatërrues më 15 prill 2019, do të rihapë dyert e saj më 7 dhjetor pas një riparimi pesëvjeçar. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili u zotua ta rindërtojë katedralen brenda pesë viteve, mbikëqyri përfundimin e restaurimit rreth 1,08 miliardë dollarë (1 miliardë euro), financuar nga donacionet globale.

Ceremonia e hapjes do të presë 2.000 të ftuar, duke përfshirë liderë politikë si presidenti i ShBA-së Joe Biden, presidenti i sapozgjedhur Donald Trump, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe Mbreti Charles III, raportoi Europe 1.

Megjithatë, presidenti rus Vlladimir Putin dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk ishin të ftuar, sipas burimeve të Elysee.

Ndërkohë, Papa Françesku refuzoi ftesën e Macron për të marrë pjesë teksa ai do ta vizitojë ishullin francez të Korsikës në Mesdhe. Vatikani njoftoi se Papa 88-vjeçar nuk do t'i bashkohet ceremonisë së Parisit, por do ta vizitojë Korsikën më 15 dhjetor për një konferencë mbi besimin katolik në Mesdhe.

Vendimi i Papës për ta vizituar një rajon tjetër francez duke anashkaluar rihapjen e Notre Dame tërhoqi kritika dhe spekulime mbi lidhjet e tensionuara midis Macronit dhe Papës.

Ceremonia e 7 dhjetorit do të përfshijë fjalime nga Macroni dhe Kryepeshkopi i Parisit Laurent Ulrich, një ritual tradicional të trokitjes së derës dhe një shfaqje me dritë në fasadën e katedrales.

Masat publike dhe vizitat do të fillojnë më 8 dhjetor, me një sistem rezervimi për ta menaxhuar aksesin.

Notre Dame u përfundua në vitin 1345 dhe konsiderohet si një nga shtëpitë më të rëndësishme të adhurimit të krishterë. Çdo vit, pothuajse 13 milionë njerëz e vizitojnë katedralen dhe thesaret e saj historike, duke përfshirë skulpturën ikonike të Virgjëreshës Mari që shtrihet në trupin e Jezusit, si dhe dritaret e saj gjigante me trëndafila dhe mobiljet mesjetare.

Katedralja, e përshkruar si simboli i krishterimit në Francë nga Vatikani, pret gjithashtu Kryepeshkopinë e Parisit.