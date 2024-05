Francë: Parisienët morën mesazhe “paralajmëruese” përpara Olimpiadës

Qeveria franceze ka njoftuar një aplikim për kodin QR për parisienët, i cili do të përdoret në ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike të Parisit 2024, me një sistem paralajmërimi.



Në deklaratën nga departamenti i policisë së Parisit në rrjetin social X u tha se një mesazh "paralajmërues" ishte dërguar në telefonat e njerëzve në zonën ku do të mbahet ceremonia e hapjes së Olimpiadës së Parisit, e cila fillon nga 18 korrik deri më 26 korrik.



Në mesazh, qytetarëve u kërkohet të shkarkojnë një aplikacion me një kod QR, i cili është i detyrueshëm për të hyrë në hapësirën ku do të zhvillohet ceremonia e hapjes së Lojërave Olimpike.



Sistemi i paralajmërimit ku është shpallur aplikimi i kodit QR në Francë përdoret në situata që kërkojnë kujdes, si sulmet terroriste dhe fatkeqësitë e motit.



Ceremonia e hapjes së Lojërave Olimpike në Paris mund të arrihet vetëm duke skanuar kodin QR.



Ata që duan të hyjnë në rajon do të mund të regjistrohen në platformën e hapur nga Ministria e Brendshme.