Kore e Jugut, 179 pasagjerë besohet se humbën jetën në rrëzimin e avionit

Një fluturim i ‘Jeju Air’ me 181 pasagjerë në bord, përfshirë gjashtë anëtarë të ekuipazhit, mori flakë gjatë uljes pasi raportohet se kishte probleme me pajisjet e uljes. Incidenti ndodhi rreth orës 09:07 me kohën lokale të kontit Muan, 288 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit Seul.