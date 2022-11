Mësuesja detyron nxënësen të shikojë karikaturën e profetit Muhamed

Një mësuese në Kolegjin Mount Ridley në Craigieburn, 25 km në veri të CBD të Melburnit tregoi karikaturën e profetit Muhamef në një mësim mediatik nxënësve gjimnazistë më 14 tetor. Babai i nxënëses u ankua menjëherë në shkollë dhe që atëherë institucioni arsimor ka kërkuar falje. “Ajo u detyrua të shikonte një material vizatimor të qartë dhe blasfemues të zhvilluar diku në Evropë kundër profetit tonë të shenjtë Muhamed”, tha babai i saj. Përshkrimi i profetit Muhamed është i ndaluar në shumicën, por jo në të gjitha, interpretimet e Islamit. Karikatura, e cila nuk ishte në kurikulën zyrtare të shkollave të qeverisë viktoriane, ishte një faqe e parë e revistës satirike franceze Charlie Hebdo. Ai imazh, dhe të tjera në botim, shkaktuan të shtëna masive në zyrën e revistës në Paris më 7 janar 2015 që la 12 të vdekur dhe 11 të tjerë të plagosur. Sipas Këshillit Islamik të Viktorias (ICV), mësuesja paralajmëroi në fillim të orës se do të shfaqeshin përmbajtje potencialisht 'konfrontuese' dhe këshilloi që nxënësit të ishin të lirë të largoheshin nëse dëshironin. "Nxënësja myslimane në fjalë ngriti kundërshtime ndaj materialit të paraqitur, por mësuesja vazhdoi," tha ICV në një deklaratë. Babai i vajzës shkroi në rrjetet sociale se 'për fat të keq mësuesja nuk u interesua dhe vazhdoi të paraqiste videon, duke e detyruar fëmijën tim ta shikonte atë përmbajtje'. “Kjo ka rënduar në mënyrë të dhimbshme ndjenjat e fëmijës tim dhe të familjes sime dhe na ka vënë në një traumë të dhimbshme psikologjike dhe mendore”, shtoi ai. Prindërit e nxënëses ngritën shqetësimin e tyre me shkollën, ICV, Departamentin e Arsimit dhe Trajnimeve të Viktorias (DET) dhe qeverinë e shtetit. Një zëdhënës i DET tha për Daily Mail Australia se departamenti po shqyrtonte incidentin. "Pasi të përfundojë rishikimi dhe departamenti të jetë konsultuar me grupet e komunitetit, do të merret një vendim nëse shkollat ​​duhet t'u jepen ndonjë këshillë shtesë në lidhje me çështje të ngjashme të ndjeshme," tha zëdhënësi. “Përkrahje e plotë po i ofrohet çdo studenti që është prekur”. Babai takoi drejtorin e shkollës dhe të tjerë për të diskutuar ankesën. "Një përfaqësues nga Shërbimi i Mbështetjes së Islamofobisë së ICV mori pjesë në këtë takim si dhe një përfaqësues i DET, një avokat që vepron si person mbështetës për babain dhe mbështetës të tjerë të familjes," tha ICV. Shkolla kontaktoi familjen dhe po ofron mbështetje për vajzën e tyre. Familja dëshiron që mësuesja të pezullohet, një falje publike nga shkolla dhe mundësinë për të folur me komunitetin e shkollës për Islamin dhe Profetin Muhamed. Babai i adoleshentes tha se familja kërkon 'një shpjegim se pse ka ndodhur ky lloj ngjarjeje'. “Ne duam gjithashtu konfirmim se ngjarje të tilla nuk duhet të ndodhin në asnjë institucion që cenon ndjenjat tona". ICV tha se 'kupton se shumë në komunitet janë jashtëzakonisht të mërzitur për atë që kanë dëgjuar dhe duan të shprehin zemërimin dhe mosmiratimin e tyre'. "ICV po punon ngushtë me familjen në fjalë dhe me të tjerë të lidhur dhe kërkon që komuniteti t'i japë ICV-së dhe të tjerëve që punojnë për të adresuar këtë çështje kohë për të përfunduar hetimet dhe për të ndërmarrë veprimet e duhura."