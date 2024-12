NATO-ja merr përsipër koordinimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën

Mekanizmi me një staf me personel prej 700 personash, do të sigurojë trajnime në vendet aleate për forcat e armatosura të Ukrainës. Këto aktivitete do të sinkronizohen me përpjekjet për të siguruar ndërveprimin e plotë të Ukrainës me NATO-n, duke e bërë vendin në përputhje me standardet e NATO-s.