New York, arrestohen qindra protestues propalestinezë

Pjesëmarrësit e emërtuan protestën e tyre me ushqimin tradicional "seder", për shkak se ajo përkoi me festën e Pashkës hebraike (Pesach) dhe mbajtën të veshur bluza me mbishkrimet "Armëpushim i menjëhershëm" dhe "Ndaloni shitjen e armëve Izraelit".