Ngjarjet që e shënuan udhëheqjen e Jacinda Ardern

Pas një fitoreje të rrallë zgjedhore në vitin 2020, Ardern formoi qeverinë më të larmishme në historinë e Zelandës së Re, me më shumë gra, njerëz me ngjyrë dhe anëtarë indigjenë të Parlamentit se kurrë më parë. Vitin e kaluar, Zelanda e Re u bë demokracia e parë e përparuar e industrializuar që kishte një legjislaturë me shumicë femra.