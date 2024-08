Paga mesatare më e lartë në rajon në Slloveni, më të ulëtat në BeH dhe RMV

Megjithatë, paga mesatare mujore bruto për gjashtëmujorin e parë të vitit 2024 (krahasuar me pagën për të njëjtën periudhë të vitit 2023) në sektorin privat, është rritur më shumë (me 7,6 për qind) sesa në atë publik, dhe është më e lartë për 4,4 për qind, (në sektorin institucional të shtetit është rritur me 3,8 për qind).