Qeveria e Sllovenisë sot nis procedurën për njohjen e Palestinës si shtet

“Pritet që Qeveria e Republikës së Sllovenisë sot të nisë procedurat për njohjen e Palestinës si shtet i pavarur. Publiku slloven ishte në dijeni të këtij synimi kur kryeministri Robert Golob dhe kolegët e tij kryeministrat e Spanjës, Irlandës dhe Maltës - nënshkruan një deklaratë në margjinat e sesionit të Këshillit Evropian në mars në Bruksel, për njohjen e Palestinës”, njoftoi Zyra e Kryeministrit.



Siç shpjeguan më tej, Qeveria është duke “përgatitur një propozim për fillimin e procesit të njohjes së Palestinës në atë mënyrë që njohja të kontribuojë në arritjen e një marrëveshjeje për një armëpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve”.



"Tmerret në Gaza duhet të ndalen. Prandaj, është e nevojshme që urgjentisht të ndalen sulmet izraelite në Gaza dhe të gjenden zgjidhje në tryezën e bisedimeve", theksojnë ata në kabinetin e Golob, duke shtuar se qeveria mbetet "në kontakt me vendet me të njëjtin mendim, por vendimi për metodën dhe momentin e njohjes është vendim sovran i vendeve individuale”.



Vendimi për njohjen e Palestinës merret nga qeveria dhe më pas akti i njohjes duhet të miratohet nga komisioni parlamentar për politikën e jashtme dhe Kuvendi i Shtetit (parlamenti). Për miratimin e aktit për njohjen e Palestinës kërkohet një shumicë e thjeshtë në parlament.



Ndërkohë, një grup prej 350 intelektualësh sllovenë kërkon njohjen e Palestinës me një peticion drejtuar kryeministrit Robert Golob dhe ministres së Jashtme Tanja Fajon, duke cilësuar pritjen e “rrethanave të favorshme” si hipokrizi.



"Ka pasur mjaft mashtrime në pritjen e padurueshme. Sllovenia duhet të njohë menjëherë Palestinën. Ajo duhet të njihet brenda pak javësh, më së voni deri në fund të majit të këtij viti, sado të zgjasin procedurat," theksojnë nënshkruesit e peticionit, me titull "Njih Palestinën ose jep dorëheqjen!"



Ata theksuan se vonesa e qeverisë në njohjen e Palestinës nuk mund të pranohet apo tolerohet më. “Shtyrja për një “moment të favorshëm” dhe “rrethana të favorshme”, siç u shpreh kryeministri Robert Golob, është hipokrizi e papranueshme”, shtuan ata.



Në mars, kryeministrat e Sllovenisë, Spanjës, Irlandës dhe Maltës miratuan një deklaratë të përbashkët duke shprehur gatishmërinë e tyre për të njohur Palestinën kur kjo mund të bëhet në mënyrë efektive dhe kur rrethanat janë të përshtatshme.