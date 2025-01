Parlamenti i Libisë miraton ligjin e pajtimit kombëtar

Që nga rënia e Gaddafit, Libia e pasur me naftë ka mbetur e ndarë në dy pjesë. Njëra qeveriset nga Qeveria e Pajtimit Kombëtar me bazë në Tripoli e cila gëzon njohje ndërkombëtare dhe tjetra nga komandanti ushtarak me bazë në Benghaz, Khalifa Haftar.