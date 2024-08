Pekini: ShBA-ja, burimi kryesor i rreziqeve dhe kërcënimeve në botë

Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Mao Ning në një deklaratë për mediat në Pekin lidhur me pretendimin në lajmin e publikuar nga e përditshmja "New York Times" në ShBA se Biden udhëzoi ushtrinë amerikane të përgatitej për konflikte të mundshme të koordinuara bërthamore me Rusinë, Kinën dhe Korenë e Veriut.