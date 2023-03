Pentagoni: Avioni rus u përplas me dronin amerikan mbi Detin e Zi

Një avion luftarak rus SU-27 u përplas me një dron amerikan Reaper në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi Detin e Zi, duke shkaktuar rrëzimin e avionit amerikan, tha Pentagoni të martën.



Incidenti ndodhi pasi avioni rus dhe një tjetër SU-27 "i zunë rrugën në mënyrë të pasigurt dhe joprofesionale" Reaperit, duke përfshirë hedhjen e karburantit në dronin dhe fluturimin përpara tij "në një mënyrë të pamatur, të pasigurt për mjedisin dhe joprofesionale". Një nga SU-27 goditi helikën e MQ-9 rreth orës 7:03 të mëngjesit CET (0603 GMT).



Komanda Evropiane e ShBA-së tha se incidenti "dëshmon mungesë kompetence, përveçse bëhet fjalë për pasiguri dhe joprofesionalizëm".



"Fluturakja jonë MQ-9 po kryente operacione rutinë në hapësirën ajrore ndërkombëtare kur u kap dhe u godit nga një avion rus, duke rezultuar në një përplasje dhe humbje të plotë të MQ-9," tha komandanti i Forcave Ajrore të ShBA-së për Evropë, gjeneral James B. Hecker, në një deklaratë, duke iu referuar Reaperit.



"Ky akt i pasigurt dhe joprofesional nga rusët pothuajse shkaktoi rrëzimin e të dy avionëve. Avionët e ShBA-së dhe aleatëve do të vazhdojnë të operojnë në hapësirën ajrore ndërkombëtare dhe ne u bëjmë thirrje rusëve të sillen në mënyrë profesionale dhe të sigurt," shtoi ai.



Presidenti amerikan Joe Biden është informuar për këtë çështje nga Këshilltari i Sigurisë Kombëtare, Jake Sullivan, tha Shtëpia e Bardhë.



Pentagoni tha se incidenti është pjesë e një modeli më të gjerë "veprimesh të rrezikshme nga pilotët rusë ndërsa ndërveprojnë me avionët e ShBA-së dhe aleatëve mbi hapësirën ajrore ndërkombëtare, duke përfshirë ndërveprimin mbi Detin e Zi", duke paralajmëruar se rrezikojnë "llogaritje të gabuar dhe përshkallëzim të paqëllimshëm".