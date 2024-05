Politikanët izraelitë festojnë vdekjen e presidentit iranian Raisi

Politikanët izraelitë festuan të hënën vdekjen e presidentit iranian Ibrahim Raisi, ministrit të tij të jashtëm dhe zyrtarëve të tjerë në aksidentin me helikopter një ditë më parë.



Raisi, Ministri i Jashtëm Hossein Amir-Abdollahian dhe zyrtarë të tjerë vdiqën pasi avioni në të cilin ndodheshin u rrëzua në provincën malore të Azerbajxhanit Lindor të dielën pasdite.



Amichay Eliyahu, ministri i trashëgimisë, shënoi vdekjen duke postuar një fotografi të një gote vere në X, shoqëruar me një "Gëzuar" në mbishkrim.



“Të çmendurit, të cilët vetëm mbrëmë i uruan vdekje kryeministrit (Benjamin Netanyahu) dhe të djathtëve, po na kërkojnë të mos gëzohemi për vdekjen e vrasësit nga Irani”, ka shkruar ai në një postim të pasues.



Avi Maoz, lideri i partisë Noam dhe anëtar i Knesset, gjithashtu shfrytëzoi mediat sociale për të komentuar incidentin.



Ai kujtoi një kërcënim të bërë nga presidenti i ndjerë iranian më pak se një muaj më parë. "Më pak se një muaj më parë, ai (presidenti iranian) kërcënoi se 'nëse Izraeli do të sulmonte, nuk do të mbetej asgjë prej tij' dhe tani ai është bërë vetëm një grimcë pluhuri në histori," tha ai.