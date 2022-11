Polonia planifikon të ndërtojë 3 centrale bërthamore me 6 reaktorë

Polonia planifikon të ndërtojë tre termocentrale bërthamore me gjashtë reaktorë si pjesë e programit të saj të energjisë bërthamore, njoftoi të dielën kryeministri polak, Mateusz Morawiecki.



Sipas agjencisë polake të lajmeve PAP, Morawiecki tha se programi bërthamor i vendit ka të bëjë me garantimin e sigurisë energjike.



Morawiecki konfirmoi në Twitter më 28 tetor se Varshava do të angazhojë kompaninë amerikane Westinghouse për të ndërtuar centralin e saj të parë bërthamor.



"Termocentralet bërthamore do të na ndihmojnë të jemi të pavarur nga tekat e tregut, tregtarëve të energjisë dhe motit", tha ai.



Morawiecki konfirmoi gjithashtu se investimi i energjisë bërthamore "nuk do të thotë se Polonia nuk do të zhvillojë burime të rinovueshme të energjisë".



"Megjithatë, ne kemi nevojë për energji të qëndrueshme, e cila sot sigurohet nga qymyri", shtoi ai.