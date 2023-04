Popullsia e BE-së parashikohet të bjerë me 6 për qind deri në vitin 2100

Vendet e Bashkimit Evropian do të pësojnë ulje të popullsisë. Kështu ka parashikuar së fundmi Eurostat. Sipas projeksionit të Popullsisë që e ka realizuar Eurostat, popullsia e BE-së do të ulet me 6 për qind midis 1 janarit 2022 dhe 1 janarit 2100, ekuivalente me 27,3 milionë njerëz më pak.