Posta që dërgon porositë me dronë nëpër shtëpi në Japoni

Japonezët, të cilët lëshojnë porosi me parashutë me një devijim maksimal prej 10 metrash, lëshojnë drone me parashutë. Banorët e Ishujve Goto në qytetin Nagasaki porosisin nevojat e tyre të përditshme, përfshirë ilaçet në internet. Porositë e ngarkuara në kutinë e parashutës u dërgohen banorëve të ishullit me dron.