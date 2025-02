Presidenti ukrainas kërkon armë bërthamore nëse vonohet anëtarësimi në NATO

“Nëse këto procese (anëtarësimi në NATO) do të zgjasin me vite, dekada, jo për shkak nesh, por për shkak të partnerëve tanë, atëherë ne kemi një pyetje absolutisht të drejtë: Çfarë do të na mbrojë... gjatë kësaj kohe, çfarë pakete ndihme, çfarë armësh? A do të na japin armë bërthamore? A do të na japin raketa të mjaftueshme për ta ndaluar Rusinë, për të cilën unë dyshoj? Por, kjo (dhënia e armëve bërthamore) do të ndihmojë”, u cituan komentet e presidentit Zelenskyy nga gazeta britanike.