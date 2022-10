Prodhuesit e OPEC+ do të ulin prodhimin me 2M fuçi në ditë, reagon ShBA-ja

Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) dhe aleatët, të njohur si OPEC+, ranë dakord të mërkurën të ulin prodhimin me 2 milionë fuçi në ditë (bpd) nga nivelet e kërkuara të prodhimit të gushtit 2022, duke filluar nga nëntori.



23 anëtarët e grupit mbajtën takimin e 33-të ministror për të diskutuar vëllimet e prodhimit.

Ngjarja në fjalë ishte takimi i parë ministror personalisht që nga marsi i vitit 2020.

Grupi theksoi pasigurinë që rrethon perspektivat e ekonomisë globale dhe të tregut të naftës dhe potencoi "nevojën për të përmirësuar udhëzimin afatgjatë për tregun e naftës".

Grupi gjithashtu zgjati kohëzgjatjen e Deklaratës së Bashkëpunimit deri më 31 dhjetor 2023.

Takimi i radhës i anëtarëve të OPEC dhe jo-OPEC është planifikuar për në 4 dhjetor.

OPEC+ kishte ulur prodhimin ditor të naftës së papërpunuar me rreth 10 milionë fuçi në prill 2020 për shkak të rënies së mprehtë të kërkesës pas shfaqjes së pandemisë COVID-19.

Ndërsa ekonomitë globale dhe kërkesa për naftë filluan të rimëkëmbeshin, grupi gjithashtu filloi të lehtësonte këto shkurtime në mënyrë graduale nga prilli 2021.

Vendet anëtare kishin rënë dakord të shkurtonin prodhimin me 100.000 fuçi në ditë në tetor. ShBA: OPEC+ në anën e Rusisë Vendimi i OPEC-plus për reduktimin e ndjeshëm të prodhimit ditor të naftës është një shenjë "e qartë" se blloku është në anën e Rusisë në mes të një rivaliteti në rritje me Perëndimin, tha dje Shtëpia e Bardhë.



"Është e qartë se OPEC-plus i shkon për shtati Rusisë me njoftimin", deklaroi zëdhënësja Karine Jean-Pierre para gazetarëve në Bordin e Air Force One. “Ekonomia globale po i përgjigjet luftës së (presidentit rus Vladimir) Putin dhe kështu, duke marrë këtë vendim, ai do të ketë një efekt në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme”.

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden u shpreh "i zhgënjyer" nga vendimi "ndërsa ekonomia globale po merret me ndikimin e vazhdueshëm negativ të pushtimit të Ukrainës nga Putini", thanë ndihmësit e tij të lartë menjëherë pas njoftimit.



“Puna e presidentit këtu në shtëpi dhe me aleatët në mbarë botën, ka ndihmuar në uljen e çmimeve të gazit në ShBA. Që nga fillimi i verës, çmimet e benzinës janë ulur 1.20 dollarë dhe çmimi më i zakonshëm në pikat e karburantit sot është 3.29 dollarë për gallon”, thanë në një deklaratë këshilltari i Sigurisë Kombëtare, Jake Sullivan dhe këshilltari i lartë ekonomik, Brian Deese.



Për të adresuar efektet e shkurtimeve në tregjet e brendshme të energjisë, Biden urdhëroi lirimin e 10 milionë fuçive nga Rezerva Strategjike të Naftës duke filluar nga nëntori.



"Presidenti amerikan do të vazhdojë të urdhërojë lëshime nga rezervat strategjike sipas nevojës për të mbrojtur konsumatorët amerikanë dhe për të promovuar sigurinë e energjisë", shtuan më tej Deese dhe Sullivan.