Protesta në Francë në shenjë solidariteti me palestinezët

Parisienët mbajtën protesën për të reaguar kundër bombardimeve të Izraelit më 26 maj në kampin e palestinezëve të zhvendosur me detyrim në Rafah. Protestuesit u mblodhën në sheshin "Republika" me qëllim solidariteti me palestinezët dhe kërkuan përfundimin e sulmeve të Izraelit në Gaza.