Putin: Rusia e gatshme të diskutojë me ShBA-në për buxhetin e mbrojtjes

Lidhur me konfliktin në Ukrainë, Putin ka akuzuar presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy për bllokimin e bisedimeve me Moskën. “Zelenskyy u fut me dekretin e tij për ndalimin e negociatave me Rusinë”, ka thënë ai, duke shtuar: “Ai i shmang bisedimet sepse ato do të përfundonin ligjin ushtarak dhe do të çonin në zgjedhje në Ukrainë”.