Raketa balistike e Koresë së Veriut fluturon mbi Japoninë

Koreja e Veriut ka lëshuar një raketë balistike mbi Japoninë, duke eskaluar kështu testimin e armëve të dizajnuara për sulme ndaj caqeve strategjike të partnerëve të ShBA-së në rajon.

Ky ishte testi më i rëndësishëm i Koresë së Veriut që nga janari, kur testoi raketën me rreze të mesme Hwasong-12, e aftë për të arritur caqe në territorin amerikan Guam. Është gjithashtu hera e parë që një raketë e Koresë së Veriut fluturon mbi territorin japonez që nga viti 2017.

Zyra e kryeministrit japonez tha të martën se të paktën një raketë e nisur nga Korea e Veriut ka fluturuar mbi Japoni dhe besohet të jetë përplasur në Oqeanin Paqësor.

Autoritetet japoneze alarmuan banorët në rajonet verilindore që të evakuohen në ndërtesat afër, që gjithashtu është alarmi i parë i kësaj natyre që nga viti 2017. Trenat u ndaluan përkohësisht në rajonet Hokkaido dhe Aomori, ndërsa vazhduan aktivitetin vetëm pasi u konfirmua se raketa është përplasur në oqean.

Kryeministri japonez Fumio Kishida u tha gazetarëve se “fluturimi i raketës, që erdhi pas një mori lançimesh së fundmi nga Koreja e Veriut, është akt i pamatur dhe e gjykon fuqishëm atë”. Ai tha se do të mbledhë Këshillin e Sigurisë për të diskutuar rreth situatës së krijuar.

Raketa balistike është nisur rreth orës 23:10 GMT (08:10 sipas kohës lokale në Japoni) dhe pasi ka flutuar mbi Japoni, është përplasur në ujërat e Paqësorit. Nuk janë evidentuar dëme, por autoritetet japoneze thanë se do të punojnë bashkë me Këshillin e Sigurisë të OKB-së, ShBA-në, Korenë e Jugut dhe bashkësinë ndërkombëtare pas këtyre testeve të Koresë së Veriut.