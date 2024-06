Rusia dhe Koreja e Veriut nënshkruan marrëveshje për partneritet strategjik

Ushakov theksoi se dokumenti do të jetë në përputhje me të gjitha parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare, nuk do të ketë natyrë konfrontuese dhe nuk do të jetë i drejtuar kundër asnjë shteti, por do të ketë për qëllim sigurimin e një stabiliteti më të madh në rajonin e Azisë Verilindore.