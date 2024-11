Rusia reagoi ashpër të mërkurën ndaj ndryshimit të rëndësishëm të politikës së administratës Biden në miratimin e dërgesës së minave kundër personit në Ukrainë, duke akuzuar ShBA-në për ndezjen e zjarrit duke "angazhuar plotësisht për të zgjatur konfliktin në Ukrainë".

Administrata amerikane në largim mbetet plotësisht e përkushtuar për zgjerimin e konfliktit në Ukrainë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov gjatë një konference për shtyp në Moskë. Peskov komentoi raportet se

Presidenti i ShBA-së Joe Biden miratoi dërgimin e minave kundër personit në Ukrainë, duke sugjeruar se kjo përputhet me qëndrimin e përgjithshëm të administratës së tij ndaj Ukrainës.

“Nëse vëzhgojmë trendin e përgjithshëm të administratës amerikane që po largohet, ata po bëjnë gjithçka që është e mundur për ta vazhduar luftën brenda kohës së tyre të mbetur”, tha ai.

"Presidenti Joe Biden ka autorizuar ofrimin e minave tokësore kundër personelit në Ukrainë," raportoi të martën The Washington Post, duke cituar dy zyrtarë të paidentifikuar amerikanë, të cilët gjithashtu pretenduan se Kievi është zotuar të mos i vendosë ato në zona me popullsi të dendur.

Ndërsa Ukraina e ka mirëpritur vendimin, organizatat e të drejtave të njeriut dhe avokatët e kontrollit të armëve, përfshirë Fushata Ndërkombëtare për Ndalimin e Minave Tokësore (ICBL) e kanë dënuar vendimin.

Minat kundër personelit janë dënuar prej kohësh për potencialin e tyre për të dëmtuar civilët dhe rrezikun e tyre afatgjatë pas një konflikti. Peskov vuri në dukje se Kievi është nënshkrues i Konventës së OKB-së për Ndalimin e Minave Kundër-Personi, ndryshe nga Rusia apo ShBA, duke theksuar atë që ai e quajti një "situatë të dukshme", sepse nëse Ukraina përdor minat, kjo do të shkelte konventën.

Lidhur me sulmin raketor të Ukrainës me një raketë ATACMS të prodhuar nga ShBA-ja ndaj Rusisë, Peskov konfirmoi se presidenti rus Vladimir Putin diskutoi mbrojtjen e infrastrukturës kritike, përfshirë urën e Krimesë, gjatë takimeve të fundit me zyrtarë qeveritarë. Zyrtari theksoi se, ndërsa ngrirja e konfliktit është e papranueshme për Rusinë, ajo mbetet e hapur për negociata për zgjidhjen e krizës.

Peskov mohoi përfshirjen ruse në sabotimin e kabllove të nëndetëseve Baltike, duke akuzuar Ukrainën për specializimin në "sabotim dhe terrorizëm" në rajon, duke përmendur shpërthimet e gazsjellësit Nord Stream.

Lidhur me marrëdhëniet ShBA-Rusi, ai konfirmoi ekzistencën e vazhdueshme të linjës telefonike Kremlin-Shtëpia e Bardhë, por vuri në dukje se ajo aktualisht është joaktive. Lidhur me postin e paplotësuar të ambasadorit në Uashington prej disa muajsh, ai tha se kandidatura e një ambasadori të ri rus në ShBA është miratuar dhe do të shpallet së shpejti.

Peskov komentoi gjithashtu zgjedhjen e Presidentit të zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, të Karoline Leavitt si sekretare shtypi, duke thënë se ai nuk është i njohur me të. Zyrtari shtoi se komunikimi i fundit në nivel të sekretarit të shtypit midis dy kombeve ndodhi gjatë presidencës së Barack Obamës.