Rusia thotë se do të përgjigjet nëse Ukraina përdor raketat amerikane

“Nëse raketat me rreze të gjatë lëshohen nga Ukraina në territorin rus, kjo do të thotë se ato kontrollohen nga ekspertë ushtarakë amerikanë. Ne do të përgjigjemi në përputhje me rrethanat”, tha Sergej Llavrov në një konferencë shtypi pas samitit të G20-s në Rio.