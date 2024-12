Rusia vazhdon ta mbështesë Asadin

Zëdhënësi i Kremlinit e krahasoi situatën në Gjeorgji me ngjarjet e Maidanit në Ukrainë. "Ngjarje të ngjashme kemi parë në disa vende. Kjo është e ngjashme me ngjarjet e Maidanit në Ukrainë. Të gjitha shenjat që u zbatuan kur Revolucioni Portokalli u vendos në funksion. Ka elementë të ngjashëm me Revolucionin Portokalli. Qeveria gjeorgjiane po merr masa për të stabilizuar dhe qetësuar situatën", tha Peskov.