ShBa-ja, i kuptojmë shqetësimet e Türkiyes për kërcënimin e PKK-së në Siri

“Ne i kuptojmë shqetësimet shumë legjitime që Türkiye ka në lidhje me kërcënimin terrorist që paraqet PKK-ja. Ne i kuptojmë shqetësimet shumë legjitime që Türkiye ka për praninë e luftëtarëve të huaj brenda Sirisë dhe kështu ne po flasim me ta (Türkiyen) në lidhje me këto shqetësime për të gjetur një rrugë përpara”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller.