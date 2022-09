Shënohet 25-vjetori i vdekjes së princeshës Diana

Dhjetëra qytetarë shënuan 25-vjetorin e vdekjes së princeshës Dajana në Paris duke vendosur lule dhe duke lënë mesazhe në urën mbi nënkalimin ku ajo vdiq në një aksident automobilistik.

Të mërkurën, lulet dhe fotografitë e Dianës dekoruan Flakën e Lirisë me gjethe ari, një kopje e pishtarit në Statujën e Lirisë në skajin verior të Pont de L'Alma, e cila është bërë memoriali i saj jozyrtar në kryeqytetin francez.

Princesha ishte vetëm 36 vjeçe kur limuzina në të cilën ishte me Dodi al-Fayed u përplas në tunelin nën urë në përpjekje për të shpëtuar nga fotografët që e ndiqnin me motoçikleta.

“Kanë kaluar 25 vjet”, shkruhej në një nga kartolinat e lëna në memorial, ku dhjetëra vendas dhe turistë – të rrethuar nga ekipe mediatike – erdhën për të bërë nderime, për të lënë lule dhe për të bërë foto.

“Princesha e popullit”

“Përgjithmonë në zemrat tona”, shkruante një tjetër foto e Dianës, e lënë nga Monique nga Luksemburgu.

Miliona njerëz në mbarë botën vajtuan “princeshën e popullit”, siç e përshkroi Dianën kryeministri i atëhershëm britanik, Toni Bler, në 1997.

Ajo ishte një nga gratë më të njohura dhe më të fotografuara në botë dhe një mbështetëse e lartë e kauzave humanitare – duke përfshirë bamirësitë për fëmijë dhe pastrimin e minave.

Vdekja e nënës së princave Uilliam dhe Hari e ka futur monarkinë në krizë.

Vdekja e saj pasoi prishjen e martesës së saj me Princin e Kurorës Çarlls pasi u zbuluan akuzat për zënka dhe tradhti bashkëshortore.

Magjepsja e vazhdueshme me jetën e Dianës u ilustrua të shtunën kur një Ford Escort i zi që ajo voziti në vitet 1980 u shit në ankand në Britani për 844,000 dollarë.