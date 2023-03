Shënohet përvjetori i parë i Ditës Ndërkombëtare Kundër Islamofobisë

"Unë do të thosha se Franca është e treta, sepse Franca ka paraqitur një lloj modeli i cili sikur është bërë si modeli perëndimor se si të shtypen dhe margjinalizohen myslimanët me anë të ligjit. Ne e shohim këtë në mënyrë më të habitshme në politika të tilla si ndalimi i shamisë. Franca promovon lirinë e besimit të myslimanëve, ndërsa shkakton dëm me politikat e saj të zgjeruara, duke përfshirë shaminë", thotë ai.