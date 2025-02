Shkurtimet për USAID-in, rriten shqetësime për shpërthimin e Ebolës

Shpërthimi i tetë i Ebolës në Ugandë filloi kur një infermiere në Kampala u infektua me virusin Sudan dhe vdiq tetë ditë më vonë. Aktualisht, ka gjashtë raste të konfirmuara dhe gjashtë të dyshuara, me dy pacientë pa lidhje të qartë me virusin. Për këtë lloj të Ebolës nuk ka trajtim të miratuar nga FDA, ndërsa, sipas OBSh-së, shpërthimet e mëparshme kanë pasur një normë vdekshmërie prej të paktën 41%.