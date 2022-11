Spitali gjerman i mohon praktikën vajzës adoleshente për shkak të shamisë

Një spital në shtetin gjerman të North Rhine-Westphaliai i ka mohuar praktikën një vajze 14-vjeçare për shkak të shamisë.

Me kërkesë të TRT Deutsch, Shoqata Ungjillore e Spitalit në qytetin Herne e menaxhuar nga kompania Castrop-Rauxel shkroi të enjten se shamia "nuk është në përputhje me detyrën e neutralitetit dhe besnikërisë që kërkohet në spitalet tona".

“Mbajtja e shamisë në detyrë dhe gjatë stazhit” nuk lejohet, u përgjigj spitali në deklaratë. Shoqëria e përkufizon veten publikisht si një "shtëpi e krishterë".

Kthehet në shtëpi "me lot në sy"

Studentja në deklaratë për TRT Deutsch ishte prononcuar për mundësinë e punësimit në Spitalin Ungjillor Herne kishte mësuar përmes një njoftimi për praktikë në shkollën e saj.



Pas një konsultimi në vend dhe një telefonate më vonë në spital, ajo u ftua "ngrohtësisht" në një intervistë.

“Pyetja e parë që më bënë gjatë intervistës ishte nëse ‘me të vërtetë’ kisha ndërmend të bëja praktikën time atje me shaminë time”, tha studentja për TRT Deutsch.

Ajo u refuzua për shkak të shamisë së saj pasi i tha "po" pyetjes.

“Isha pa fjalë në këtë moment dhe nuk dija çfarë të thoja pas kësaj deklarate raciste. (…) U ktheva në shtëpi me lot në sy", tha ajo.