Suedi, politikani i ekstremit të djathtë që dogji Kuranin dënohet me burg

Në njoftimin e Gjykatës Rajonale thuhet se Paludan, i cili u gjykua për krim të urrejtjes me arsyetimin se në vitin 2022 përdori fjalë nënçmuese dhe mosrespektuese ndaj muslimanëve, përderisa mbështillte Kuranin me proshutë derri dhe e dogji atë, u dënua me 4 muaj burg.