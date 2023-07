Sulmuesi i xhamisë në Kanada dënohet me 8 vjet burg

Avokati i Omarit dhe prokuroria e Kurorës ranë dakord për një dënim me tetë vjet në seancën dëgjimore të 19 korrikut dhe të martën gjykatësi ra dakord. Duke e llogaritur kohën e kaluar tashmë në paraburgim, Omar do të burgoset për pak më shumë se pesë vjet. Ai do të ketë të drejtë për lirim me kusht në gjysmën e asaj kohe. të