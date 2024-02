Vrasja e familjes myslimane në Kanada u gjykua si akt terrorist

“Kam zgjedhur të mos e emëroj shkelësin dhe as të ndaj gjërat e urrejtjes që ai ndau me policinë ose në manifestimin e tij. Kjo për shkak se veprimet e tij përbëjnë aktivitet terrorist. Nuk ka vend në shoqërinë kanadeze për urrejtjen dhe racizmin që shkaktuan veprimet e shkelësit. Për shkak se ata nuk kanë vend në shoqërinë kanadeze, atyre nuk do t’u jepet vend në arsyet e mia”, tha Pomerance.