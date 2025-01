Të paktën pesë persona kanë humbur jetën nga stuhitë e dëborës në ShBA

Sipas Shërbimit Kombëtar të Motit të ShBA (NWS), stuhia do të lëvizë në drejtim të lindjes përtej Atlantikut perëndimor sonte. Megjithatë, reshjet e borës në shumë vende nuk do të ndalen. Ashtu siç pritej, temperaturat e ulëta do të vazhdojnë. Në Kansas City, për shembull, temperaturat pritet të bien në minus 17 Celsius.