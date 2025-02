Trump thotë se Zelenskyy “ka bërë një punë të tmerrshme”

“Një diktator pa zgjedhje, Zelenskyy më mirë të lëvizë shpejt ose nuk do t’i mbetet asnjë vend. Ndërkohë, ne po e negociojmë me sukses përfundimin e luftës me Rusinë, diçka që të gjithë e pranojnë se vetëm Trumpi dhe administrata e Trumpit mund ta bëjnë”, shkroi Trump në platformën ‘Truth Social’.