Udhëheqësi i HTSh-së: Nuk ndalemi së ndjekuri kriminelët e luftës

"Ne nuk do të heqim dorë nga ndjekja e kriminelëve të luftës. Ne do t'i ndjekim këta kriminelë edhe në vendet ku kanë ikur dhe do të sigurojmë që ata të marrin dënimin që meritojnë. Së shpejti do të shpallim listën e parë me emrat e nivelit të lartë të autorëve që torturuan popullin sirian", deklaroi Shar'a.