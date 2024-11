Ukraina: Armëpushimi i Libanit hap i rëndësishëm drejt stabilitetit rajonal

Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi që nga ora 4 e mëngjesit me orën lokale (0200 GMT), disa orë pasi presidenti i ShBA-së Joe Biden njoftoi se ishte arritur një propozim për t'i dhënë fund konfliktit, mes shpresës se ai do të ndalonte sulmet ajrore izraelite mbi qytetet dhe fshatrat libaneze dhe do të përfundonte një vit luftimesh ndërkufitare.