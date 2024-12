Ushtria gjermane shkarkoi 62 ushtarë, kishin lidhje me të djathtën ekstreme

Dy vjet më parë, dhjetëra ekstremistë të ekstremit të djathtë, përfshirë aristokratin gjerman Heinrich Reuss, u arrestuan për komplot të dyshuar për të përmbysur qeverinë me një grusht shteti. Të dyshuarit, duke përfshirë ish-oficerë policie, ushtarë dhe rezervistë, akuzohen për planifikimin e veprimeve të bujshme si sulmi në parlamentin gjerman dhe rrëmbimi i politikanëve me qëllim që të provokojnë kushte të ngjashme me luftën civile në vend dhe përfundimisht të rrëzojnë qeverinë. Shumica e të dyshuarve ishin ndjekës të lëvizjes Reichsburger.