"Ata që janë në pushtet në Evropën moderne perëndimore, qendrore dhe lindore në masë të madhe janë atlantistë të bindur, njerëz me lidhje të thella jashtë vendit, njerëz që janë rritur atje, kanë studiuar atje, janë ushqyer me një frymë specifike anglo-saksone, janë mësuar të shohin me përçmim të tjerët dhe në mjedisin e tyre të kënaqen me megalomaninë perëndimore", tha Ryabkov.